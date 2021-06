Verrassing: wereldkampioen 800 meter grijpt naast olympisch ticket

Brazier had in 2016 al eens naast een olympisch ticket gegrepen, maar stond nu al uitgesproken favoriet aan de start in Eugene. De wereldkampioen begon te snel en had zijn beste krachten verspeeld na 600 meter. Uiteindelijk eindigde hij als laatste.

Clayton Murphy, de bronzen medaillewinnaar in Rio, won de 800 meter in een beste wereldjaarprestatie van 1'43"17. De 24-jarige Isaiah Jewitt eiste de tweede plek op met een persoonlijk record van 1'43"85.

"Ik heb waarschijnlijk te snel een move gemaakt", zei een ontgoochelde Brazier. "Ik heb er een dure prijs voor betaald in de laatste 200 meter. Mijn voorbereiding was niet ideaal, maar een ware kampioen moet er dan ook staan.