Vandeweghe over regenboogrel: "Holebirechten geen prioriteit voor UEFA"

Uit protest tegen de nieuwe antihomowet in Hongarije wou de burgemeester van München de Allianz Arena in de regenboogkleuren tooien voor de match tussen Duitsland en Hongarije. Maar de Europese voetbalbond UEFA floot de Duitsers terug.

"Dat heeft me toch verrast", zegt sportjournalist Hans Vandeweghe (De Morgen). "Het argument van de UEFA is dat de regenboogkleuren niet passen in de look-and-feel van het toernooi. Maar als je kijkt naar het logo van Euro 2020 dan zie ja 8 verschillende kleuren, waaronder roze."

"Uiteraard is dit een politieke beslissing. Of preciezer: een antipolitieke beslissing. De UEFA is een beetje bang van Hongarije. Je mag niet vergeten dat voorzitter Ceferin uit Slovenië komt, toch ook een zeer conservatief land, waar holebirechten niet gerespecteerd worden."

"Voor de UEFA zijn holebirechten geen prioriteit. Black Lives Matter eigenlijk ook niet, maar toch wordt het knielen voor de aftrap toegestaan, omdat er nu eenmaal veel zwarte spelers op het veld staan."

"De UEFA heeft over BLM expliciet gezegd dat elke speler voor gelijke mensenrechten mag pleiten. Het moedigt de fans zelfs aan om de spelers die knielen te respecteren. Maar is opkomen voor holebi's niet ook opkomen voor gelijke mensenrechten? Alleen is dat voor de UEFA blijkbaar een brug te ver."