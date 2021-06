Rode Duivels spelen zondag in bakoven van Sevilla: "Weinig zuurstof in de lucht"

Het multifunctionele complex werd gebouwd voor het WK atletiek van 1999 en telt een capaciteit van 60.000 zitjes. In 2003 werd de finale van de UEFA-cup tussen Celtic en Porto gespeeld in de 3e tempel van Sevilla.

Sevilla sprong in het gat, maar er wordt niet gevoetbald in de thuishaven van Sevilla of Betis. Het Estadio La Cartuja krijgt de eer om dit EK te ontvangen.

Rel met Luis Enrique

Er zou ook een discussie geweest zijn over hoe kort het grasplein gemaaid mocht worden. Door de verzengende hitte in Sevilla staan de terreinverzorgers alleszins voor een lastige opdracht.

Bovendien moppert Luis Enrique over de staat van het veld in het stadion, dat voor minstens 25 procent gevuld mag zijn (15.000 fans).

"Omstandigheden in Sevilla zijn lastiger dan in Sint-Petersburg"

Nog een bijkomende factor voor zondag: de thermometer in Andalusië.

Ook gisteren was het zeer warm in Sint-Petersburg (net geen 30 graden rond 22 u, het aftrapuur in Rusland), maar commentator Peter Vandenbempt was eerder dit toernooi al ter plaatse in Sevilla en getuigt over de complexe omstandigheden.

"In Sevilla was het toch anders en lastiger dan in Sint-Petersburg", vertelt hij.

"Toen ik vorige week om 18 u naar het stadion in Sevilla stapte, was het nog 38 graden. Het is een vochtige warmte met weinig zuurstof in de lucht."

De huidige weersvoorspellingen geven voor aanstaande zondag een heldere hemel met een maximumtemperatuur van 36 graden. De wedstrijd wordt om 21 u afgetrapt.