Per Frimann over Deense wederopstanding: "Iedereen hier is België dankbaar"

"Het begin van de match was nochtans slecht, met heel veel lange ballen. Damsgaard, die dit EK is doorgebroken, kwam vanwege het fysieke spel helemaal niet in het stuk voor. We dachten: er moet wat gebeuren! En net dan scoort Damsgaard vanaf 25 meter. Daarna ging het vlotter."

"Het was een indrukwekkende sfeer gisteren. Tegen België was het al goed, maar nu was het nog straffer. Dat kwam vooral door de goals in de 2e helft. De emoties waren enorm."

Bij de wat oudere voetballiefhebber zal de naam Per Frimann zeker nog een belletje doen rinkelen. In de jaren 80 was hij een belangrijke schakel op het middenveld van Anderlecht, waarmee hij 3 titels en een UEFA-Cup won. Tegenwoordig geeft hij commentaar bij de Deense nationale ploeg.

"Denen zouden België graag kampioen zien worden"

De 4-1-zege tegen Rusland is er volgens Frimann eentje voor de Deense geschiedenisboeken. "Er werd tot nu toe altijd gesproken over een 4-2-zege van de Denen tegen de USSR in 1985. Dat was toen de sterkste ploeg van de wereld en dat was onze mooiste match ooit."

"Maar deze ploeg heeft nu laten zien dat ze hetzelfde kunnen doen. Twee keer 4 goals tegen een groot land als Rusland, dat nemen we mee."

"Wij hebben niet de beste spelers ter wereld, maar er is een heel goed gevoel voor samenwerking. Tactisch is deze ploeg heel sterk, de spelers weten op elk moment wat ze moeten doen. Dat is de hand van de trainer."

"Ondanks die zege hadden we toch ook de hulp nodig van de Belgen (die moesten winnen tegen Finland). Iedereen hier is de Rode Duivels dankbaar. België ligt goed in de markt bij de Deense supporters, omdat we ons aan hen spiegelen. Een klein land dat toch zijn best doet om zich te meten met de grote landen."

"Ik denk dan ook dat als je de Denen vandaag zou vragen wie buiten Denemarken Europees kampioen mag worden, de meesten België zullen antwoorden."