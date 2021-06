Onbreekbare broederband tussen Lukaku en De Bruyne is sterker dan ooit

De handpalmen stevig in elkaar vastgeklemd, de wijsvingers richting hemel.

7 jaar nadat Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne in Brazilië voor het eerst hun iconische viering hadden bovengehaald, deden ze het gisteren voor de zoveelste keer over op een groot toernooi.

En meer dan ooit staat het beeld symbool voor hoop. De groepsfase bewees dat Lukaku en De Bruyne de twee Duivels zijn die het verschil zullen moeten maken in de beslissende fase van het EK. Beiden in de vorm van hun leven, klaar om een topseizoen af te sluiten op een hoogtepunt met de nationale ploeg.

"De connectie tussen Lukaku en De Bruyne is noodzakelijk voor de rest van het toernooi", besefte ook commentator Peter Vandenbempt gisterenavond in Sint-Petersburg. "Want Eden Hazard is momenteel geen zekerheid. Gelukkig hebben we het topduo dat elkaar blindelings vindt."