Na Portugal volgt nu Italië en later Spanje of Zwitserland: de weg van België naar EK-finale

1/8e finale: nipte zege tegen Portugal in Sevilla

Kwartfinale? Tegen Italië in München

Nu de Rode Duivels de 1/8e finales overleefd hebben, ontmoeten ze vrijdag 2 juli om 21u in München Italië. Italië schakelde in de 1/8e finales Oostenrijk uit.

Halve finale? In Londen op dinsdag 6 juli

Als de Rode Duivels, wat we natuurlijk allemaal hopen, ook de laatste 4 halen, dan spelen ze op dinsdag 6 juli om 21 u hun halve finale in Londen. De tegenstander is dan de winnaar van het duel tussen Spanje en Zwitserland.

Finale? In Londen op zondag 11 juli

Ook de finale van Euro 2020 vindt plaats in Londen. In het Wembleystadion is het dan uitkijken wie uit de andere tabelhelft komt: Engeland of Duitsland?