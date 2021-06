Messi helpt Argentinië in recordmatch naar kwartfinale Copa America

Met enkele verse namen in het elftal begon Argentinië verschroeiend aan het duel tegen Paraguay. Na 8 minuten trof Sergio Aguëro, volgend seizoen actief bij Barcelona, al de deklat.

Twee minuten later was het wel prijs. Messi lanceerde Angel Di Maria, die Alejandro Gomez de enige treffer van de wedstrijd voorschotelde. Paraguay probeerde wel nog, maar vond de gelijkmaker niet.

Met de nipte overwinning is Argentinië na drie wedstrijden en 7 op 9 al zeker van een plek in de kwartfinales. Geen verrassing, aangezien 4 van de 5 landen per poule zullen doorstoten. Ook Chili heeft zijn ticket beet na een 1-1-gelijkspel tegen Uruguay.

Voor sterspeler Lionel Messi kreeg de wedstrijd wat extra glans, want hij zit nu aan 147 caps voor Argentinië. Hij evenaart zo het record van verdediger Javiër Mascherano en zal binnenkort recordinternational zijn. "Niemand beter om dat record over te nemen", schrijft Mascherano op Instagram.