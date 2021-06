Martinez: "Denk niet dat er nog mooiere goals komen dan die tegen Denemarken"

De Duivels hebben bijna een week vrij, maar een moment met de familie zit er door de coronaregels niet in. "We zullen de komende dagen opdelen in twee fases", vertelde de bondscoach. "De eerste twee dagen draaien rond herstel. We hebben veel gereisd, meer dan de andere ploegen. Elke speler heeft ook minuten gekregen."

"We zullen in die tijd ook de voorbije wedstrijden nog eens goed bekijken en analyseren. En het tweede deel begint wanneer we onze tegenstander kennen. Dan kunnen we ons op die match voorbereiden. En ons voorbereiden op die hitte in Sevilla."

Met een 9 op 9 naar de volgende ronde, daar valt weinig op af te dingen en toch zijn er bij heel wat mensen nog vraagtekens over het niveau. "Dat zijn meningen en dat hoort bij voetbal. Maar we zijn de enige ploeg in Europa die op dit EK en het voorbije WK al zijn groepsmatchen kon winnen. We doen dus toch iets juist."

"De drie matchen zijn precies gelopen zoals ik zou willen, op het uitvallen van Castagne na. Ik heb een goeie en veerkrachtige ploeg gezien, met veel talent maar ook met de juiste mentaliteit. We hebben volwassen gespeeld."

"En de goals mag je niet vergeten. Die goals tegen Denemarken, ik denk niet dat je in dit toernooi nog mooiere doelpunten zal zien."