Lionel Messi is om middernacht vrije speler: waar blijft het akkoord met Barça?

14 december 2000. Tijdens een lunch in tennisclub Pompeia, hartje Barcelona, zal een papieren servet de voetbalwereld voorgoed veranderen. Het nooddocument wordt het eerste informele contract tussen Lionel Messi en Fútbol Club Barcelona. Sinds dat historische moment zijn Messi en Barça al ruim twee decennia onlosmakelijk aan elkaar gebonden. In goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid. Maar om middernacht zijn beide partijen niet meer aan elkaar gebonden.

Omringd door vrienden

De onderhandelingen tussen Barcelona en Messi over een nieuw contract slepen al maanden aan. En hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt: momenteel durft niemand luidop te zeggen dat het zéker in orde komt. Zo verkondigde voorzitter Joan Laporta twee weken geleden bij de première van een Messi-documentaire nog "dat het zeker nog niet allemaal rond is. Lionel wil blijven, maar het zal zeker niet makkelijk worden". Messi - momenteel met Argentinië op de Copa America - hult zich in stilzwijgen rond de situatie. In tegenstelling tot vorig jaar heeft de Argentijn geen bommetje gedropt door te verkondigen dat hij wil vertrekken. "Want ondertussen is er veel gebeurd", weet commentator Michael Van Vaerenbergh, die kenner is van het Spaanse voetbal.

Met de komst van boezemvriend Sergio Agüero is de leemte die Luis Suarez achterliet opgevuld. Michael Van Vaerenbergh

"Zo is de voorzitter met wie Messi overhoop lag, Josep Maria Bartomeu, niet herverkozen. Met zijn opvolger Laporta heeft hij een veel betere band - ze gaan zelfs samen op vakantie." En ook het pijnlijke vertrek van boezemvriend Luis Suarez wordt eindelijk verzacht. "Voor Messi is het belangrijk dat hij zich goed voelt met bepaalde spelers. Met youngsters Ansu Fati en Pedri is dat het geval. En zeker met de komst van Sergio Agüero is de achtergelaten leemte opgevuld. Hij en Messi zijn boezemvrienden sinds ze in 2008 samen olympisch goud wonnen."

Boezemvrienden Messi en Agüero op de Olympische Spelen in Peking.

Pensioenplan voor Messi

En tóch blijft het bang wachten op de verlossende handtekening van het clubicoon. Als die er niet komt voor middernacht lijdt Barça - zelfs als er later een akkoord volgt - gezichtsverlies. De club voerde de voorbije dagen doorgedreven onderhandelingen met de entourage van Messi om de deal tijdig rond te krijgen. Al geruime tijd heeft de Argentijn zijn intentie duidelijk gemaakt: langer in Camp Nou blijven. De grote lijnen van het monstercontract (voor 2 jaar) zijn afgeklopt, maar de vele clausules zouden het definitief afronden van de overeenkomst bemoeilijken. De voornaamste oorzaak voor het uitblijven van de krabbel is dat de financiële situatie van Barcelona bloedrood kleurt. De Catalaanse club torst een schuldenlast van ruim 1 miljard euro. Het woekercontract van Messi - goed voor 139 miljoen bruto per jaar - speelt een grote rol in de opgebouwde tekorten. Bovendien liet La Liga al weten nauwgezet te zullen toekijken op de salarisplafonds van de Spaanse clubs. "Messi zal sowieso water bij de wijn moeten doen", meent Van Vaerenbergh. "Corona heeft er zwaar ingehakt bij onder meer Barcelona. Er zijn al spelers die een overeenkomst aan verminderde voorwaarden getekend hebben, zoals De Jong en Ter Stegen. Met clausules dat ze na een vertrek bij Barcelona nog betaald worden."

Barcelona zal Messi even op "droog zaad" proberen te zetten. Om hem nog lang na zijn pensioen goed door te blijven betalen. Michael Van Vaerenbergh

"Barça zal met zo'n clausule ook Messi proberen te verleiden. Hem even op "droog zaad zetten" met de belofte om hem nog lang na zijn pensioen goed door te blijven betalen." "Laporta moét sowieso een oplossing vinden. Messi bij Barcelona houden was zijn grootste verkiezingsbelofte. (lacht) En je wil écht niet de geschiedenis ingaan als de voorzitter die de beste voetballer ooit liet vertrekken."

Financiële en sportieve garanties

Toch is het Messi niet louter om het financiële plaatje te doen. De zesvoudige Gouden Bal-winnaar hoopt een zo groot mogelijke voetbalerfenis op te bouwen. Bij een zwalpend Barcelona lukte dat de voorbije jaren niet. Het wacht al 6 jaar op een nieuwe triomf in de Champions League, waar het de voorbije jaren de blamages opstapelde. En dit jaar gaf het de Spaanse titel uit handen. "Messi is niet tevreden met een zoveelste topschutterstitel in de toekomst", benadrukt Van Vaerenbergh. "De dubbele confrontatie met PSG (die Barça met 5-2 verloor, red.) was een zoveelste realitycheck voor Messi. Hij wil nog eens echt kans maken op een Champions League-trofee. Laporta zal hem niet enkel moeten overtuigen met centen, maar ook met een project. Dat op korte termijn succes oplevert."

Laporta op een archiefbeeld met Messi, die trofeeën aan zijn palmares wil toevoegen.

"Ik denk dat Messi zich nog altijd afvraagt: wat kan Barcelona mij nog bijbrengen in mijn carrière? Het transferbeleid van de voorbije jaren kende te veel missers en te weinig voltreffers." De voorbije weken stelde de Blaugrana wel Memphis Depay, Sergio Agüero, Eric Garcia en Emerson voor. Van Vaerenbergh: "Vooral transfervrije aankopen, door de povere financiën. De komst van Depay lijkt me wel een vreemde zet - hij komt vaak in de bal op het veld. Al wordt gezegd dat alle transfers vanaf nu met de goedkeuring van Messi komen. Hij is een soort technisch directeur."