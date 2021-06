Hugo Broos: "Je helpt Eden Hazard niet door hem nu weer uit de basis te halen"

Hugo Broos, ex-international en nu bondscoach van Zuid-Afrika, volgt de prestaties van de Rode Duivels ook. "Ze hebben mij bij momenten al overtuigd, maar het was misschien nog niet altijd op het niveau dat we van hen verwachten", vertelde hij op Radio 1. "Er zijn verzachtende omstandigheden. Er waren heel belangrijke spelers afwezig die nu stilaan terugkomen. En het was ook allemaal niet zo slecht. Met een 9 op 9 hebben ze zich heel makkelijk gekwalificeerd." Onze typeploeg hebben we nog niet echt gezien. "Dat zou een nadeel kunnen zijn want het is in een toernooi belangrijk dat je groeit. De ploegen die groeien, raken meestal heel ver. Maar bij de Belgen kon die typeploeg gewoon nog niet spelen door de afwezigen." Ondertussen zijn De Bruyne, Witsel en Eden Hazard wel weer volwaardig lid van de ploeg. "In de vorige matchen zag je onmiddellijk die klasseflitsen, zeker tegen Denemarken. Gisteren was het wat moeilijk tegen de verdedigende Finnen en toch zijn ze weer belangrijk geweest. We moeten niet te zwaar tillen aan de groepsmatchen. Nu in de 1/8e finales moet het goed zijn."

"De Bruyne en Lukaku dat geeft automatisch vuurwerk"

Iets waar veel landgenoten vandaag de mond van vol hebben is de connectie tussen Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. "Klassespelers vinden elkaar altijd. Dat is de simpele reden. Je hebt een heel goede spits, een wereldspits, en daarachter iemand met een brein. Dat is heel belangrijk." "De Bruyne is iemand die het spel heel goed leest en die weet wanneer hij wat moet doen. Als je zo iemand kan koppelen aan een spits als Lukaku, dan geeft dat automatisch vuurwerk." Eden Hazard speelde gisteren ook 90 minuten. "Hij kon nog niet helemaal overtuigen, maar hij had een heel moeilijk seizoen. Hij heeft wat meer tijd nodig dan De Bruyne en Witsel om weer op dat hoogste niveau te presteren. Bij Eden Hazard zit het misschien ook een beetje meer tussen de oren. Hij heeft blessures gehad, maar hij stond ook ter discussie in Madrid. Het is niet makkelijk om zoiets te verwerken. Misschien kan hij in deze vertrouwde omgeving weer naar zijn oude niveau groeien."

Ik denk dat hij vanaf nu zal kiezen voor Vermaelen, Alderweireld en Vertonghen. Ik denk niet dat Denayer en Boyata er nog in komen, ook al heeft vooral die laatste het goed gedaan.