Het moment van Karl: "Hoe onnozel kan je zijn, UEFA?"

"Hoe onnozel kan je eigenlijk zijn, UEFA?", gaat Karl Vannieuwkerke er stevig tegenaan.

"Ondertussen hebben jullie -volledig terecht- heel Europa op jullie dak gekregen. Het is een beslissing die niet te begrijpen is als je ziet met welke spots jullie uitpakken."



"Intussen zijn er clubs die solidair zijn met de Duitsers. Onder anderen Hertha Berlijn, Wolfsburg en de Ghelamco Arena hebben zich in de regenboogkleuren gezet. De burgemeester van München heeft zelfs gevraagd om de hele stad te kleuren als een regenboog voor de match tussen Duitsland en Hongarije."



"Dat is de reactie die jullie hebben uitgelokt, UEFA. Breng jullie spots verdorie in de realiteit in plaats van ze als platte marketingspots te gebruiken."