Geen twee zonder drie? Belgian Cats klopten Rusland al in 2017 en 2019

EK 2017: Ann Wauters maakt beslissende punten in thriller

"Het is misschien mijn mooiste zege met de nationale ploeg", zegt Wauters achteraf. Die nipte zege lanceert de Belgian Cats in het toernooi. Ze winnen hun groep en botsen uiteindelijk op Spanje in de halve finales, maar stralen met de bronzen medaille.

Na een zege tegen Montenegro moeten de Belgian Cats het opnemen tegen het Rusland van topspeelster Vadejeva. Na een weergaloos eerste quarter leidt België met 15-29, maar in het slot dwingt Rusland verlengingen af.

EK 2019: Emma Meesseman schittert met 29 punten

Twee jaar later komen België en Rusland elkaar opnieuw tegen in de groepsfase van het EK. In het tweede quarter neemt Emma Meesseman de Belgian Cats bij de hand. Met 29 punten en 9 rebounds heerst ze op het parket.

Even brengt Rusland dankzij Vadejeva weer spanning in de match, maar Meesseman loodst de Belgen naar de zege: 54-67. Het wordt de enige zege van België in de groepsfase.

Na verlies tegen Frankrijk in de kwartfinales (na een verlenging) slepen de Belgian Cats wel nog de vijfde plaats en een plekje op een olympisch kwalificatietoernooi uit de brand. In Oostende dwingen ze een ticket voor Tokio af.