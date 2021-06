Geen flitsende Duivels meer? "Ons spel is niet veranderd", vindt Vermaelen

Moet Vermaelen vanaf nu in de basis starten? "Dat is de keuze van de trainer. Alle verdedigers doen het goed. En iedereen weet wat de trainer wil en wat we moeten doen, dat is belangrijk."

Maar er was wel veel lof over de prestatie van Vermaelen gisteren. De bondscoach noemde hem een voorbeeld. "Nu ik ouder ben, probeer ik dat meer te zijn. Ik probeer dingen door te geven aan jonge verdedigers."

"Hier bij de nationale ploeg wordt er niet zo met die cijfers gezwaaid en ik ben er zelf ook niet zo mee bezig. Uiteindelijk zijn stats ook maar dat. Je moet het in de wedstrijd bekijken. Een centrale verdediger kan elke bal terugspelen naar de doelman en dan ben je 100 procent accuraat, maar dat is ook niet de bedoeling."

Het rapport van Vermaelen gisteren: 87,5 procent gewonnen duels, 85 procent gewonnen kopduels, 97,5 procent acurate passes en geen overtredingen. "Dat zijn mooie cijfers", vertelde hij bij Ruben Van Gucht. "Je wil als verdediger duels winnen, maar ook die passing is belangrijk. Je mag niet te veel risico leggen in je spel. De beslissende passes komen in deze ploeg van andere spelers."

"Ik denk niet dat we echt een vast elftal hebben"

Vermaelen kreeg ook de commentaar van Vandenbempt bij "zijn" doelpunt te horen. "De kopbal was goed, maar niet perfect. Het was op doel, maar jammer genoeg is het een owngoal. Ik denk dat het misschien wel een doelpunt was, maar officieel dus niet."

"Waarom ik zo bescheiden ben? Ik denk dat het realisme is. Ik ben eerlijk naar mezelf toe. Dat is nodig om te groeien als speler."

Hebben we dit toernooi de beste Duivels nog niet gezien? "Er is nog groeimarge, maar we hebben een stabiele groepsfase gehad. We kunnen nog beter, maar we hebben ook spelers gemist. Spelers die er nu weer inkomen en stilaan ritme opdoen. Nu is iedereen weer fit.

"Onze match gisteren was volwassen. We kwamen niet in de problemen. Bij andere landen loopt het ook niet vanzelf."

En wat met dat idee van de typeploeg? "Ik denk niet dat we echt een vast elftal hebben. Het maakt ook weinig uit. We liggen dicht bij elkaar en in het verleden hebben we al vaak samengespeeld. Iedereen kent elkaar. De trainer vertrouwt iedereen."



Is het idee van de Duivels veranderd tegenover het WK 2018? Wordt er nu meer gekozen voor volwassen voetbal? "We willen nog altijd voetballen. Het spel dat we willen spelen, is niet echt veranderd. We waren in 2018 ook al volwassen. Alleen gingen we er jammer genoeg uit tegen Frankrijk."