Enkelblessure houdt Kirsten Flipkens weg van Wimbledon én Olympische Spelen

Een ongelukkige val over een slecht geplaatst reclamebord tijdens het WTA-toernooi van Abu Dhabi in januari blijft Kirsten Flipkens dus parten spelen dit seizoen.

In februari sneuvelde ze meteen op de Australian Open en voor Roland Garros moest ze ook passen door haar pijnlijke enkel. Tussendoor kon ze nauwelijks één match winnen, in de kwalificaties voor het toernooi van Miami.

"Ondanks de vele behandelingen is er nog altijd veel vocht aanwezig in haar enkel", zegt vader Marino Flipkens. "Het genezingsproces verloopt heel langzaam, bij veel bewegingen heeft ze nog veel pijn."

"Het is heel jammer dat Kirsten niet kan deelnemen aan Wimbledon en de Spelen, maar er is geen andere keuze. Deze blessure betekent niet het einde van haar carrière, al hebben we momenteel nog geen zicht op de toekomst."

In 2013 zette Flipkens op Wimbledon haar beste resultaat neer in een grandslamtoernooi door er de halve finales te halen. Ze vertegenwoordigde ons land ook op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.