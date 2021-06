EK-Tribune #11 met Vandenbempt/Snelders: "Nog niet met typeploeg gespeeld"

Peter Vandenbempt en Eddy Snelders waren allebei in Sint-Petersburg, waar België met 0-2 won van Finland. We geven je hier 2 opvallende quotes, de rest ontdek je in de podcast hieronder.

Peter Vandenbempt: "Wat ik toch vreemd blijf vinden: we hebben nog altijd niet met onze typeploeg gespeeld. Die zullen we pas zien in de 1/8e finale, terwijl andere landen die al lang hebben.”

Eddy Snelders: “Ik was wat mild in mijn commentaar voor Eden Hazard, ik vond hem eigenlijk redelijk matig en niet scherp genoeg. Er waren fases bij waar hij gelijk aan de bal kwam met zijn tegenstander, in 2018 was hij daar al 1 cm voorbij. Dat maakt het verschil tussen een weergaloze Hazard en een Hazard die altijd in de duels moet gaan."

"Maar hij heeft veel gelopen vandaag, dus hij is op de goede weg, maar die scherpte moet toch nog komen.”