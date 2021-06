Eerst Portugal, dan Italië en later Frankrijk of Spanje: de weg van België naar EK-finale

1/8e finale: zondag om 21 u tegen Portugal in Sevilla

Kwartfinale? Tegen Italië of Oostenrijk in München

Als de Belgen de 1/8e finales overleven dan ontmoeten ze in München de winnaar van dat laatste duel. Italië of Oostenrijk wordt dan de tegenstander op vrijdag 2 juli om 21u.

Halve finale? In Londen op dinsdag 6 juli

Als de Rode Duivels, wat we natuurlijk allemaal hopen, ook de laatste 4 halen, dan spelen ze op dinsdag 6 juli om 21 u hun halve finale in Londen. De tegenstander is dan Frankrijk, Zwitserland, Spanje of Kroatië.