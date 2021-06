Chinese topzwemmer mag kruis maken over Tokio na nieuwe schorsing

Het Internationaal Sporttribunaal TAS legde Sun Yang eerder dit jaar al een schorsing voor 8 jaar op, nadat hij bij een antidopingcontrole door de Chinese antidopinginstantie zijn dopingstalen vernietigd had met een hamer.

De Internationale Zwemfederatie FINA had Sun Yang in januari van dit jaar al schuldig bevonden, maar sprak de Chinees vrij wegens een procedurefout van de Chinese antidopinginstantie. Daarop ging het Wereldantidopingagentschap WADA in beroep tegen die vrijspraak bij het TAS, die dus een schorsing van 8 jaar vorderde omdat de Chinees niet aan zijn proefstuk toe was.

Maar Sun Yang tekende op zijn beurt beroep aan tegen de uitspraak van het TAS en kreeg gelijk van een Zwitserse rechtbank, die de uitspraak van het TAS nietig verklaarde omdat een van de arbiters van het TAS partijdig zou zijn.

Daardoor moest de zaak opnieuw voorkomen en vandaag heeft Sun Yang te horen gekregen dat het TAS hem een nieuwe schorsing oplegt, dit keer voor 4 jaar. De straf gaat met terugwerkende kracht in vanaf februari 2020, waardoor Sun Yang nog kan dromen van de Spelen van 2024 in Parijs. De Chinees zal dan 32 zijn.