Britse regering bevestigt: "60.000 fans voor halve finales en finale op Wembley"

De overheid en de UEFA waren al weken aan het overleggen, in de media was al sprake van verschillende plannen om de finale weg te trekken uit Engeland uit corona-overwegingen. Ook de Italiaanse premier Mario Draghi sprak daar gisteren nog over. Duits kanselier Angela Merkel riep de Engelse regering op tot verantwoordelijk gedrag.

Die 60.000 betekent 75 procent van de stadioncapaciteit. Alle tickethouders moeten een negatieve coronatest of een volledige vaccinatie (2 weken voor datum, red) kunnen voorleggen.



Voor de drie groepsmatchen en de 1/8e finale tussen Italië en Oostenrijk is de capaciteit 22.500. Voor de 1/8e finale van 29 juni - met mogelijk Engeland - mag het aantal zitjes stijgen tot 40.000.

Minister van cultuur Oliver Dowden: "We zijn verheugd dat er nu meer fans Wembley kunnen bezoeken voor de halve finales en finale van Euro 2020."

"We maken steeds meer vooruitgang in onze weg uit de lockdown, maar de publieke gezondheid blijft onze topprioriteit. We hebben heel nauw samengewerkt met de UEFA en de Engelse bond (FA) om rigoureuze en strenge gezondheidsmaatregelen te nemen die samengaan met meer fans die de actie live in het stadion aan het werk kunnen zien."



De UEFA onderhandelde ook met de regering om de quarantaineregels te versoepelen, maar daarover is niets gemeld. Momenteel moeten overzeese fans die naar Londen komen 10 dagen in quarantaine.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin bedankte de regering van het Verenigd Koninkrijk alvast. "Dit toernooi is een baken van hoop. Het stelt de mensen gerust dat we naar het normale leven terugkeren. En dit is een verdere stap in die richting."