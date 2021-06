Belgisch record Everesting flink scherper gesteld: 8 uur en 13 minuten

Het vorige record stond op 9 uur en 59 minuten. Na een uitgebreide voorbereiding viel Sieben Devalckeneer de tijd begin deze maand aan in het zuiden van het land.

"We kozen voor een klim van 1 kilometer nabij in de buurt van Bouillon. Met een hellingsgraad van gemiddeld 14% was het een steil ding, maar wel ideaal voor mijn gewicht en mijn mogelijkheden", vertelt de 30-jarige sportkinesist en amateurwielrenner.

Everesting houdt in dat je telkens dezelfde helling opklimt (en afdaalt) tot de hoogte van de Mount Everest (8.848 meter), de hoogste berg op aarde, op je fietscomputer verschijnt.

Devalckeneer: "66 keer ben ik de helling op en af gereden. Op het einde nog een keer om zeker te zijn."

Met 8 uur en 13 minuten heeft hij een flinke hap gezet in de vorige toptijd. "Ik hoop dat mijn chrono een tijd zal blijven staan. Voorlopig waag ik me niet aan een nieuwe poging, want het is afzien", getuigt hij. "Na 6 uur kreeg ik een serieuze dip. Dankzij aangepaste voeding kwam ik er weer bovenop."