"Hockey Center of Excellence" is gloednieuwe uitvalsbasis van Lions en Panthers

De site op het Wilrijkse Plein in Antwerpen is ingericht om in alle noden van de spelers en staf te voorzien. Beide nationale hockeyteams beschikken over eigen kleedkamers met ijsbad en "war rooms", om teamtactieken op punt te stellen en wedstrijdanalyses zullen doen.

Naast een gloednieuw hockeyveld, zijn er genoeg faciliteiten voor krachttraining en herstel. Zo zijn er een indoor- en outdoorfitness, kinéruimtes en een spelerslounge.

Voor niet-sportgerelateerde activiteiten kunnen de Belgen een beroep doen op een eetruimte, een grote vergaderzaal en een rust-en studeerruimte.

Naast de Lions en Panthers zijn ook de nationale jeugdteams welkom in het Hockey Center voor hun trainingen en stages. Ook de high performance staf van de KBHB neemt er zijn intrek.