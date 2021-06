Verstappen maakt commentatoren helemaal wild: "Hij komt! Jezus, wat vet"

Een magistrale undercut:

Met zijn nieuwe banden had Verstappen heel wat tijd goedgemaakt op Hamilton, een undercut tot in de perfectie uitgevoerd.

Na een foutje in de eerste ronde speelde polesitter Max Verstappen de leiding al snel kwijt aan wereldkampioen Lewis Hamilton. Op het winderige circuit van Le Castellet had de Nederlander daarna moeite om aan te klampen.

Tweestopper blijkt juiste keuze:

Lewis Hamilton hijgt in de nek van Max Verstappen, maar raakt niet voorbij de Nederlander. In hun woelige strijd vragen de titelrivalen erg veel van hun banden.

Een strategie met twee pitstops, een beproefd recept van Mercedes, was echter geen optie voor Hamilton, want dan dreigde hij vast te zitten achter Sergio Perez, de ploegmaat van Verstappen die zijn banden heel goed verzorgd had.



Red Bull had die strategie wel nog op tafel liggen en twijfelde niet. Het rekenwerk klopte: Max Verstappen ging voor een tweede pitstop en haalde in de 49e ronde Hamilton (op versleten banden) weer in. Tot groot jolijt van de Nederlandse commentatoren.