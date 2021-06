Red Flame Ella Van Kerkhoven keert terug naar Anderlecht

Ella Van Kerkhoven (27) zal volgend seizoen weer een paars shirt aantrekken. Niet de eerste passage van de Red Flame bij Anderlecht, waar ze speelde van 2015 tot 2019.

In 2018 en 2019 werd Van Kerkhoven kampioen met Anderlecht en werd ze topschutter met respectievelijk 27 en 21 doelpunten. Ze versierde een transfer naar het grote Inter Milaan, maar haar Italiaanse avontuur was door blessureleed geen succes. Vorig seizoen haalde Gent Van Kerkhoven terug naar België.

"Ik ben enorm blij om terug te keren naar deze mooie club waar ik in het verleden al veel successen behaalde" laat Ella Van Kerkhoven weten op de website van Anderlecht.

"Met deze ploeg, waarvan veel meisjes ook Flame zijn, ben ik er zeker van dat we het opnieuw goed zullen doen komend seizoen. Ik won in het verleden al 2 titels met paars-wit, dus mijn doel dit jaar is niet minder dan de hattrick.”