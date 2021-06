Peru pakt eerste zege op Copa América na owngoal Mina

Colombia voetbalde wel wat kansen bij elkaar, maar het was Peru dat op voorsprong kwam. Nadat het leer de paal had getroffen, kon Sergio Peña de rebound in doel tikken.

Colombia bleef niet bij de pakken zitten en kwam in de 2e helft weer langszij. Na een fout van doelman Gallese op Borja ging de bal op de stip. Diezelfde Borja zette de strafschop ook feilloos om.

Toch was het Peru dat aan het langste eind trok. Yerry Mina devieerde een hoekschop ongelukkig in eigen doel. De bal ging maar net over de lijn.

Woensdag neemt Peru het nog op tegen Ecuador, Colombia treft donderdag dan weer Brazilië.