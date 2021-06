Openhartige Thomas Meunier in documentaire: "Ik had een ander beeld van voetbal"

Op het videoplatform VRT NU kunt u naar de documentaire "Thomas Meunier, tôt ou tard" kijken op Canvas. Van zijn job in de fabriek naar het luxeleven als profvoetballer: Meunier is altijd zijn bescheiden zelve gebleven met het hart op de tong. "Toen Florentino Pérez me zei dat ik Hazard geblesseerd had, ben ik ontploft", vertelt de Rode Duivel.

Niet goed genoeg voor Standard

Thomas Meunier zette zijn eerste stapjes op het voetbalveld als spits bij R.U.S. Sainte-Ode in de provincie Luxemburg. Geïnspireerd door de Braziliaanse vedetten maakte hij in zijn tuin de doelpunten na van Ronaldo en Ronaldinho die hij op YouTube zag verschijnen. Als jonge voetballer werd Meunier nog weggestuurd bij het opleidingscentrum van Standard. Hij dacht toen aan stoppen, maar het was zijn moeder die hem kon overtuigen om toch naar Virton te gaan. Als spits speelde Thomas Meunier daar de pannen van het dak. Na zijn passage bij Virton begon de Rode Duivel aan een nieuwe uitdaging bij Club Brugge. Daar ontdekten ze zijn kwaliteiten als rechtsachter.

Thomas Meunier als voetballer van Club Brugge.

"In Brugge kwam ik aan als een voetbalfan"

"Ik zei tegen mijn makelaar: ik wil hier zo ver mogelijk weg", vertelt Thomas Meunier in de docu. "Het maakt niet uit welke club, maar ik wil iets anders ontdekken. Ik wou uit mijn comfortzone stappen."

"Er was een mondeling akkoord met Zulte Waregem, maar op dat moment kwam ook Club Brugge aankloppen. Ik vroeg: ligt Brugge verder dan Waregem? We zijn dat dan gaan uitzoeken."

Ik surfte naar ViaMichelin, tikte de afstand tot Brugge en Waregem in en zag dat het even ver was. Thomas Meunier

"Ik surfte naar ViaMichelin, tikte het in en het was even ver. Dan hebben we toch ook even naar het sportieve gekeken. Zo hebben we uiteindelijk voor Club Brugge gekozen", onthult de flankspeler.

"De bedoeling was echt om iets anders te ontdekken, een andere taal en cultuur. Velen vonden de stap te groot, maar ik had niets te verliezen."

"De eerste keer toen ik in Brugge aankwam, was ik gekleed als een marginaal. Echt als een voetbalfan. Maar ik sprak Nederlands en dat waardeerden ze meteen, er was een klik. Alles was netjes geregeld, op z'n Vlaams, echt klasse."

"Voetbal is geen voetbal meer"

Thomas Meunier staat bekend om zijn straffe uitspraken. Hij heeft nooit echt een mediatraining gevolgd en zegt altijd waar het op staat. Bij PSG maakte Meunier kennis met de Franse media. Zo kreeg hij heel wat kritiek te verduren na het liken van een foto van Olympique Marseille. Meunier hekelt de constante zoektocht van de media naar sensatie. Zo heeft de voetballer naar eigen zeggen genoeg van de mediatisering in het voetbal.

"Voetbal is geen voetbal meer. Jullie zullen mij een klager noemen, maar ik had er een ander beeld van. Het beeld dat ik heb is het beeld van toen ik klein was. In realiteit is het meer een job geworden dan een passie en dat is het probleem", stelt de Belgische international.

Het is alsof je in de fabriek gaat werken en je uren moet prikken. Thomas Meunier

"Je hebt bijvoorbeeld contractuele verplichtingen. Het is alsof je in de fabriek gaat werken en je uren moet prikken. Het is exact hetzelfde. Behalve het loon natuurlijk."

"Ik kan 10 spelers opnoemen die enkel nog voetballen voor het geld en niet omdat ze nog zin hebben. Het enige waar ze van dromen is om in derde klasse met hun vrienden te kunnen spelen", weet Meunier.

"Het was een onschuldig duel met Hazard"

In de documentaire gaat het ook over de enkelblessure van Eden Hazard, na een duel met Thomas Meunier in de Champions League tussen PSG en Real Madrid. "Het was een onschuldig duel tussen een verdediger en een aanvaller", zegt Meunier. Na de wedstrijd sprak de voorzitter van Real Madrid, Florentino Pérez, hem hierover aan. "In de gang gaf ik hem een hand en zei ik "Aangenaam". Pérez vroeg me waarom ik dat zei en of ik wel goed besefte dat ik Eden Hazard had geblesseerd."

"Op dat moment hield ik het niet meer en ben ik ontploft. Ik vroeg hem of hij serieus was. Hij zei ja, dus zei ik dat het gewoon een duel was. Dat is nu eenmaal voetbal."

"Dortmund is een 2.0-versie van Club Brugge"

Na een passage bij PSG koos Thomas Meunier vorig jaar voor Borussia Dortmund in Duitsland. "Ik wou naar een volksclub zoals Club Brugge gaan, want daar heb ik mijn beste jaren gehad. Dortmund is een 2.0-versie van Brugge", vindt hij.

Voetbal is niks zonder fans. Geen druk, geen spanning, geen kippenvel. Thomas Meunier

"Het is voor de fans dat ik voor Dortmund gekozen heb. Voetbal is niks zonder fans. Geen druk, geen spanning, geen kippenvel. Het is stil en doods in het stadion. Zowel de context als de wedstrijd zelf is waardeloos." "Ik moet die passie en dat vuur voelen. Ik wil maar één ding: thuis mijn eerste goal scoren voor 80.000 fans."