Mortara neemt leiding in WK-stand over na Mexicaans feest, Vandoorne 13e

Mortara stond na de eerste race in Puebla al op het podium (3e), maar lonkte voor de tweede race naar het hoogste schavotje. De Zwitser van Rokit Venturi Racing reed de hele wedstrijd aan de leiding en haalde het voor Nick Cassidy en Oliver Rowland.

Pascal Wehrlein, die gisteren zijn zege weer moest afgeven na een administratieve fout, had opnieuw pech. Nu zakte hij van de 2e naar de 4e plek na een tijdstraf voor "onrechtmatig gebruik van de Fan Boost".

Stoffel Vandoorne eindigde op de 13e plek en zakt naar de 7e plek in de WK-stand. Mortara neemt de leiding over van de Nederlander Robin Frijns (Envision), die dit weekend niet verder kwam dan een 17e en 11e plaats.



De volgende afspraak op de racekalender is op 10 en 11 juli in New York.