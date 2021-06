Kevin De Bruyne is Man van de Match: "We hebben vandaag veel geleerd"

De Bruyne: "Het was ook nu weer 'oké'"

Kevin De Bruyne werd door de UEFA verkozen tot Man van de Match na Finland. "Het is leuk om zo'n bekroning te krijgen, maar het belangrijkste blijft toch de ploeg. Ik wil het team pushen om steeds beter te worden."

Na Denemarken noemde hij zijn prestatie "oké", en nu? "Hetzelfde. Er waren goeie fases en fases die beter konden. We wisten dat de Finnen compact zouden staan en het zeer lastig zou zijn om er doorheen te komen. Na de eerste goal kwam de ruimte en kregen we genoeg kansen voor een 2e of zelfs 3e goal."

"Ik denk dat we veel geleerd hebben vandaag. Het was ook goed om spelers als Witsel, Vermaelen en Hazard, net zoals ik, speelminuten te geven. Of we wensen hebben voor de 1/8e finales? Dat maakt niet uit. We hebben nooit gespeeld om 1e, 2e of whatever te worden in onze groep."