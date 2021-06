Gewichthefster Van Bellinghen: "Kritiek bedoeld om reglement in vraag stellen"

"Het was nooit mijn bedoeling om Laurel Hubbard persoonlijk te raken", laat Anna Van Bellinghen weten. "Ik wou het reglement en de IOC in vraag stellen wanneer het gaat over transgenders in de sport."

De Belgische moet in Tokio de competitie (+87 kg) aangaan met Laurel Hubbard, die 35 jaar als man door het leven ging. Toch was dat niet de aanleiding voor haar interview.

"Mijn krititek kwam er niet omdat Hubbard in dezelfde gewichtsklasse zit als ik. Ik ben blij dat de zaak de nodige media-aandacht krijgt om zo objectief mogelijk afgehandeld te worden."

"Het debat kan daarom nu het best gevoerd worden door specialisten, sportwetenschappers en advocaten", gaat Van Bellinghen verder. "Ik wil niet langer olie op het vuur gooien in deze discussie."

Onze landgenote eindigt haar betoog met een sportieve noot. "Ten slotte wil ik Laurel succes wensen in Tokio. Ik heb geen persoonlijke problemen met haar. Ik hoop enkel dat er meer onderzoek komt naar transgenders in de sport om een eerlijke strijd aan te gaan."