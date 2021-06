General manager Koen Umans: "Onze ambities reiken verder dan top 6 halen"

Na de thriller tegen Turkije verzekerden de Cats zich van een ticket voor de kwartfinales als groepswinnaar. "Een enorme opluchting", aldus Koen Umans. "Onze eerste doelstelling is bereikt, maar we mogen en moeten toch een stuk sneller en beter spelen dan dat we tot nu toe deden."

"We hebben een moeilijke voorbereiding achter de rug. We hebben door de coronacrisis 4 wedstrijden niet kunnen betwisten. Het team is nog niet volledig op elkaar ingespeeld en we zijn ervan overtuigd dat we enkel nog progressie zullen maken dit toernooi."



"De kleine foutjes moeten eruit en sommige speelsters moeten hun niveau nog opkrikken", is de manager kritisch. Toch is er geen reden tot paniek. "We hebben er vertrouwen in dat het goedkomt. The best is yet to come."