Deze landen stoten al door naar de 1/8e finales (en 2 matchen zijn al bekend)

Omdat de 4 beste derdes uit de groepsfase ook doorstoten naar de 1/8e finales wordt het de komende dagen rekenen om te kijken welke landen doorgaan. Gisteravond hebben de Belgen heel wat landen zekerheid gegeven.

Denemarken stoot dankzij de zege van België en de eigen overwinning tegen Rusland als 2e in groep B door naar de 1/8e finales. Zaterdag 26 juni om 18 u treffen de Denen Wales in Amsterdam.

Nog 4 landen zijn er al zeker bij na de groepsfase. Tsjechië en Engeland in groep D, Zweden in groep E en Frankrijk in groep F tellen allemaal al 4 punten en kunnen niet meer op de laatste plaats in hun groep eindigen.

Omdat Oekraïne en Finland maar 3 punten tellen als 3e in hun groep, zijn Tsjechië, Engeland, Zweden en Frankrijk al zeker bij de 4 beste derdes.