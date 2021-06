De verzoening? Jakobsen en Groenewegen kruisen elkaar voor het eerst sinds valpartij

Koersen met Groenewegen? "Niet bijzonder"

Gisteren koerste Jakobsen dus voor het eerst weer samen met Groenewegen sinds de valpartij, 8 maanden geleden. "Voor mij is dat niet bijzonder", zei Jakobsen.

"Ik denk niet dat we hier tegen elkaar gaan sprinten in de finale. Dat is het enige waar het mis is gegaan. Dus dat is nu niet zo spannend. Dat zal meer de eerste sprint tegen elkaar zijn, denk ik. Dat het dan even zoeken is en dat de angst me misschien een beetje bekruipt."