Belgian Lion Ajay Mitchell gaat zijn geluk beproeven in de Verenigde Staten

De 18-jarige Ajay Mitchell wordt beschouwd als een van de grootste Belgische basketbaltalenten. De zoon van voormalig Oostende-speler Barry Mitchell brak dit seizoen helemaal door bij Limburg United en schopte het zelfs al tot de selectie van de Belgian Lions.

Mitchell droomt van de NBA en moest na dit seizoen een moeilijke keuze maken: in Europa voorttimmeren aan de weg of de oversteek maken naar de Verenigde Staten, waar hij vorig jaar al een intentieverklaring getekend had bij de University of California, Santa Barbara.

Nu is de kogel door de kerk: Mitchell trekt naar de VS, het vaderland van zijn pa, waar hij bij Santa Barbara zijn studies kan combineren met basketbal.

Santa Barbara komt in de NCAA uit in de sterke Big West Conference. Afgelopen seizoen sneuvelde het team in de 1e ronde van het NCAA Tournament, ook wel bekend als "March Madness".