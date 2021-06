Atlanta Hawks strijdt tegen Milwaukee voor plekje in NBA-finals

Dat de Hawks kans maken op een ticket voor de NBA Finals is zeker ook de verdienste van interimcoach Nate MacMillan, die in maart overnam na het ontslag van Lloyd Pierce en Atlanta vanuit een geslagen positie weer naar de top bracht.

Bij de 76'ers was Joel Embiid goed voor 31 punten, maar hij kon zijn ploeg niet naar de finale tegen Milwaukee loodsen in het Oosten. De Bucks schakelden zaterdag Brooklyn uit in de halve finale.

Atlanta heeft moeten zwoegen voor zijn finaleticket, maar haalde het met 4-3 in de best-of-seven-reeks in de Eastern Conference. In het beslissende duel nam Kevin Huerter zijn verantwoordelijkheid met 27 punten. Trae Young deed ook zijn duit in het zakje met 21 punten en 10 assistst. Na de laatste buzzer stormde hij de tribunes op om zijn shirt aan zijn vader te schenken, een mooi cadeautje voor Vaderdag.

Phoenix begint goed in finale Western Conference

In het Westen keken finalisten Phoenix Suns en LA Clippers elkaar een eerste keer in de ogen. De Clippers moesten het bij hun debuut in de Conference Finals zonder sterspeler Kawhi Leonard stellen en verloren met 120-114.

Bij de Suns was Devin Booker de uitblinker met 40 punten, 13 rebounds en 11 assists. Chris Paul ontbrak, omdat hij in quarantaine zit. Het is niet duidelijk of hij besmet is met het coronavirus of in contact kwam met een besmette persoon.