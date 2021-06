Allyson Felix (35) plaatst zich vijfde keer voor Olympische Spelen

Felix heeft met zes gouden en drie zilveren olympische medailles en twaalf wereldtitels voldoende ervaring om te strijden voor een olympisch ticket. Maar toch moest de 35-jarige Amerikaanse zwoegen om in Eugene bij de eerste drie te eindigen. In de laatste 50 meter snelde ze nog naar de 2e plek.

"Dit is heel bijzonder. Het was een gevecht om hier te komen en als ik iets goed kan, is het vechten", zegt ze. Felix was lange tijd out na de bevalling van haar dochter Camryn.

Trayvon Bromell maakte opnieuw indruk op de trials met een 100 meter in 9"80. Eerder dit jaar klokte hij al de beste wereldjaarprestatie met 9"77. Bij afwezigheid van wereldkampioen Christian Coleman, die een dopingschorsing uitzit, is Bromell de favoriet om Usain Bolt op te volgen in Tokio.

Ook Brianna McNeal heeft in principe een olympisch ticket beet voor de 100 meter horden, maar er hangt haar een dopingschorsing van 5 jaar boven het hoofd. De 29-jarige atlete zou geknoeid hebben met een dopingtest. In afwachting van de uitspraak in beroep, mocht McNeal wel nog deelnemen aan de trials.