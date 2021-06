3 Belgische vrouwen op Wimbledon: Greet Minnen debuteert op hoofdtabel

Wimbledon was het enige van de vier grandslamtoernooien waar de 23-jarige Greet Minnen nooit eerder de hoofdtabel in het enkelspel had gehaald.

De andere Belgische vrouwen sneuvelden in de kwalificaties, Kirsten Flipkens haakte geblesseerd af.



Bij de mannen staat er geen landgenoot op de deelnemerslijst. David Goffin is geblesseerd, Ruben Bemelmans werd gisteren gewipt in de kwalificaties.

Voor het eerst sinds de Australian Open van 2014 zal geen enkele Belgische man ons land vertegenwoordigen in het enkelspel van een grandslamtoernooi.