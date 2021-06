16-jarige Missio-Dia is nieuw gezicht bij Belgian Lions voor stage in Japan

Op de stage in Japan zullen de Belgische basketbalmannen drie oefenwedstrijden afwerken: op 7 juli tegen Finland, op 9 juli tegen Japan en op 11 juli tegen Hongarije.

Bondscoach Dario Gjergja selecteerde voor de stage 16 spelers: Thomas Akyazili, Khalid Boukichou, Haris Bratanovic, Leander Dedroog, Pierre-Antoine Gillet, Vincent Kesteloot, Emmanuel Lecomte, Alex Libert, Nathan Missio-Dia, Jean-Marc Mwema, Retin Obasohan, Jean Salumu, Loïc Schwartz, Quentin Serron, Kevin Tumba en Andy Van Vliet.

Vooral de naam van Missio-Dia is opvallend. De 1,98m grote forward is nog maar 16 jaar en wordt voor het eerst opgeroepen. Hij speelt momenteel voor de beloften van de Franse topclub Limoges.

"Het is voor de Belgian Lions een primeur en een grote eer om te worden geïnviteerd door Japan, het land dat deze zomer de Olympische Spelen organiseert", zegt high perfomance manager Jacques Stas over de stage.

"Het is een erkenning van onze resultaten en onze eerste plaats in de EK-kwalificatieronde. Het is ook een mogelijkheid om in goede omstandigheden ons goed voor te bereiden op de WK-kwalificaties die in november van start gaan."