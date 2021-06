"Geweldig om iemand met Cavendish zijn ervaring erbij te hebben in de Tour"

Manager Patrick Lefevere was vorige week nog stellig: zijn team zou met Sam Bennett naar de Tour trekken, voor Mark Cavendish was er geen plaats in de selectie.

Maar enkele dagen later blijken de knieproblemen van Bennett toch erger dan gedacht, want de winnaar van de groene trui van vorig jaar raakt niet op tijd fit voor de Tour. En dat is het geluk van Cavendish, die zo op zijn 36e nog eens naar de Ronde van Frankrijk mag.

"Ik ben uiteraard heel ontgoocheld dat ik mijn groene trui niet kan verdedigen", reageert Bennett. "Ik heb een kleine blessure aan mijn knie die mijn voorbereiding op de Tour verstoord heeft. Daardoor was de tijd te kort om nog helemaal fit te geraken. Ik wens het team veel succes de komende weken."

De teleurstelling van Bennett staat in schril contrast met de blijdschap van Cavendish. "Ik ben heel gelukkig met deze selectie, al is het natuurlijk jammer dat Sam zijn groene trui niet kan verdedigen. De Tour is de grootste wedstrijd ter wereld en ik ga mijn uiterste best doen om deze kans met beide handen te grijpen."

Ploegleider Tom Steels: "Het is geweldig om er in de Tour iemand bij te hebben met de ervaring die Mark heeft. Met Ballerini en Mørkøv krijgt hij een fantastische lead-out. We zullen dag per dag bekijken hoe de zaken lopen."