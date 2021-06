Yellow Tigers sluiten Nations League volley met 3-0-zege af tegen Canada

Yellow Tiger Celine Van Gestel blikt opgelucht terug: "Eerst en vooral zijn we echt blij dat we deze laatste wedstrijd hebben gewonnen en dat we het toernooi kunnen afsluiten met een overwinning."

De Yellow Tigers zetten hun tanden in de laatste wedstrijd van de Nations League volley en konden die zo ook in schoonheid afsluiten. Onze nationale vrouwenploeg won tegen Canada met 3 tegen 0 winnende sets.

"Ik denk dat iedereen nu moe is en klaar om naar huis te gaan, maar we hebben wel echt genoten vandaag. Ik denk dat we in de eerste set niet goed serveerden."



"Maar in de tweede set begonnen we goed te serveren en konden we ons spel spelen. Dat was volgens mij de belangrijkste reden van onze overwinning."