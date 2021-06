Waarom de owngoal topschutter is op dit EK? Villa Sporza zoekt verklaring

Topschutter op dit EK: de owngoal - een verklaring gezocht

Opvallend: met de 2 van Portugal tegen Duitsland gisteren vielen er op dit EK al 5 owngoals. Dat is meer dan op de voorbije 3 EK's samen (4). In de 14 voorgaande edities vielen er maar 9. Op dit moment is OG zelfs de topschutter van het toernooi, voor Ronaldo en Schick, allebei met 3.

Dat het toernooi begon met een owngoal van de Turk Demiral tegen Italië was misschien een voorbode. Villa Sporza zette de 5 eigen doelpunten op een rijtje. Imke Courtois zoekt naar een verklaring: "We hebben het vaak over de wingbacks en hun voorzetten."

"Als de bal met hoge snelheid voor doel komt en je bent zelf ook richting eigen doel aan het lopen - ik heb dat ook al meegemaakt als centrale verdediger - is het verschrikkelijk moeilijk om in de draai die bal goed weg te werken."



Frank Boeckx: "Die ballen worden vaak in 1 tijd voor doel gezet. Je moet ook een verdedigende actie doen, want er staat iemand in je rug, die de bal anders binnentikt. Dat zijn de moeilijkste ballen."

Youri Mulder ziet een heel veranderend patroon. "Trainers kiezen voor zo snel mogelijk zo veel mogelijk ballen in de gouden of diamanten zone. Dat is een ander soort creatief voetbal dan bijvoorbeeld met korte combinaties of een dribbelaar. Maar is dat dan aantrekkelijker?"