Voor het eerst sinds 1988 geen condooms in olympisch dorp

De olympische atleten worden volgende maand onderworpen aan zeer strikte regels op het gebied van hygiëne en gedrag. In het olympisch dorp wordt gevraagd om zich aan de afstandsregels te houden en "onnodige vormen van fysiek contact" te vermijden.

Het is dus niet de bedoeling dat atleten in het olympisch dorp in bed duiken met elkaar. Als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van het coronavirus deelt de organisatie voor het eerst sinds de Spelen van 1988 in Seoel geen condooms uit.

De atleten krijgen na de Spelen wel nog condooms, als ze Japan weer verlaten. De organisatie heeft 160.000 rubbertjes klaar liggen.

Niet alleen seks, maar ook alcoholconsumptie in groep is verboden. Bij een overtreding riskeren de deelnemers fikse straffen, van boetes tot diskwalificatie en uitzetting uit Japan.