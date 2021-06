Turkse bondscoach Günes: "Onaanvaardbaar, excuses aan het land"

"Dit is een ploeg die de komende 10 jaar van het Turkse voetbal zal kleuren", begon Senol Günes nog positief. "Maar zo'n prestatie op een eindtoernooi is onaanvaardbaar."

"Ik ben hiervoor verantwoordelijk. Ik denk nog niet aan een ontslag, maar iemand zal hier wel de prijs voor moeten betalen. Ook de media dragen schuld. Voor het toernooi werd verwacht dat we de finale zouden spelen, nu krijgen we overdreven veel kritiek."

"Maar ook het bestuur is verantwoordelijk en de rest van de trainersstaf. Ook spelers en hun individuele fouten zijn hiervoor verantwoordelijk. Dit was een grote test voor ons. Soms leer je meer uit dit soort tegenvaller dan uit je successen."

"We zullen in de toekomst nog aan toernooien deelnemen en daar zullen we tonen uit welk hout we gesneden zijn. Het is een jonge ploeg, we kunnen dit nog goedmaken. Maar voor nu verontschuldig ik mij al aan ons land."