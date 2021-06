Theuns vecht tegen tranen: "Ploeg twijfelt over Tour", Evenepoel: "Podium is morgen vergeten"

Theuns: "Dit was misschien de kans van mijn leven"

"Ik geloofde in winst, anders zou ik niet op mijn sprint gewacht hebben", reageerde Edward Theuns. "Ik heb misschien een klein schakelfoutje gemaakt, want ik twijfelde om een tandje bij te steken."

"Ik ben superontgoocheld", vertelde de renner van Trek-Segafredo, die tegen de tranen vocht.

"Ik heb een moeilijke periode gehad. De ploeg twijfelde om me mee te pakken naar de Tour. Normaal zouden ze de selectie maken na de Ronde van Zwitserland. Ik vind dat ik verdien om er bij te zijn."

"Ik reed het gat dicht op twee fenomenen. Ik kon me wegsteken, maar ik voelde dat ik niet minder was. Ik heb alles op mijn jump gegooid, want ik wist dat Wout daar gevoelig aan was (lacht), maar dit was misschien de kans van mijn leven."

"Het doet gewoon pijn dat er aan je getwijfeld wordt als je zo goed rijdt", vertelde Theuns over de onzekerheid over de Tour. "We zullen zien of ik geselecteerd word. De bal ligt in het kamp van de ploeg."