Spanje verkeert in hoge nood: geen diepgang, traag tempo en geen... Lukaku

1. Te weinig diepgang

Wat is er toch aan de hand met Spanje? De Sporza-analisten en -commentatoren leggen de pijnpunten van de Europese kampioen van 2008 en 2012 bloot. "De Spanjaarden zullen na deze prestatie helemaal afgebrand worden in eigen land. Hun coach Luis Enrique heeft wel alles geprobeerd. Dat zag je ook aan zijn wissels", zegt Jan Boskamp. "Spanje wil moeilijk voetbal spelen en dat heeft Polen goed uitgebuit. Tegen Polen speelden de Spanjaarden met een ei in de broek voor Lewandowski. Die speelde geen wereldpartij, maar je ziet hoe iedereen over hem denkt." "Spanje heeft gewoon te weinig diepgang. Bijna elke Spanjaard komt in de bal. Iedereen wil de bal in de voet hebben. Dan speel je natuurlijk in de kaart van de tegenstander."

2. Geen type-Lukaku

Alvaro Morata wordt in eigen land zwaar bekritiseerd. Toch kreeg de spits van Juventus ook tegen Polen opnieuw het vertrouwen van de bondscoach. Jan Boskamp: "Het probleem is: Spanje heeft heel weinig scorend vermogen." Frank Boeckx: "Morata speelde eigenlijk weer niet goed. Hij morste weer met de enkele kansen." "Zelfs bij het doelpunt maakte hij een vreemde keuze. Begrijp me niet verkeerd: als je scoort, is het altijd goed, maar in plaats van in die actie voor zijn man te komen, doet hij het langs achteren. Dan flirt hij met buitenspel." "Zijn rebound van de gemiste penalty ging voor een leeg doel naast. Die had hij moeten scoren." Tom Boudeweel: "Als je een penalty en de rebound ervan mist, schiet je jezelf in de voet. Morata kreeg nog enkele scrimmage-kansen, maar benutte ze dus niet. Spanje mist een type-Lukaku dat kansen kan afmaken."

3. Er is geen baas

Youri Mulder ziet een 3e euvel: "Ik vind dat Luis Enrique niet de goeie aanvallers opstelt, maar het probleem van Spanje is ook dat er geen baas is. Er is geen hiërarchie." "Voetballend gaat het te graag, van de ene kant naar de andere kant. Ze hebben wel veel balbezit, maar het aantal uitgespeelde kansen blijft beperkt." Dennis van Wijk tot slot: "Er zijn te veel pocketspelertjes bij Spanje. Er is te weinig kracht om iets te forceren als het moeilijk gaat."



