Overzicht nationale kampioenschappen: Fraile, Sagan, Schachmann en Cavagna

Spanje: Omar Fraile

Omar Fraile (30) heeft zijn concurrenten verrast in La Nucia. In een sprint bergop was hij sneller dan Jesus Herrada (Cofidis). Zijn ploegmakker Alex Aranburu (Astana) kaapte de bronzen medaille weg.



Voor Fraile is het zijn zevende overwinning uit zijn profcarrière. De Bask schoot een laatste keer raak in de veertiende etappe in de Tour de France van 2018. Hij won in zijn carrière ook ritten in de Ronde van Italië (2017), Ronde van Romandië (2018), Ronde van het Baskenland (2018) en Vierdaagse van Duinkerke (2015).



Fraile, die in 2018 ook al eens brons pakte op het Spaans kampioenschap op de weg, is op de erelijst de opvolger van zijn ploegmaat Luis Léon Sanchez. Vrijdag werd hij ook al zevende in het nationaal kampioenschap tijdrijden.