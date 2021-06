Milwaukee houdt sterrenteam van Brooklyn uit finale Eastern Conference

Met sterspelers Kevin Durant, James Harden en Kyrie Irving mikte Brooklyn op niets minder dan de NBA-finale. Het sterrenteam leek alvast lange tijd op weg naar de finale in de Eastern Conference: halfweg stond het 53-47 voor.



Maar in het derde kwart dichtte Milwaukee de kloof. Brooklyn moest zelfs nog rekenen op Kevin Durant, die uitblonk met maar liefst 48 punten, om een seconde voor het einde nog extra tijd af te dwingen met een onmogelijk shot.

In de verlengingen trok Milwaukee echter aan het langste eind: de NBA-kampioen van 1971 staat zo na twee jaar opnieuw in de divisiefinale. In 2019 hield Toronto, de latere kampioen, Milwaukee uit de NBA-finale. Nu wacht Milwaukee nog het beslissende duel tussen Philadelphia 76'ers en Atlanta Hawks af.

Voor Brooklyn is de uitschakeling een grote ontgoocheling. Kevin Durant deed meer dan zijn duit in het zakje, maar James Harden bleef steken op 22 punten en Kyrie Irving miste de laatste drie matchen met een blessure.