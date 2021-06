Michel Wuyts na BK: "Wout van Aert is de beste kampioen in jaren"

"Maar dan heb je weer die klasse, dat onwrikbare karakter en die weerbaarheid. Die maken van hem wat hij is: een absolute topper. Een kampioen. Nu wordt hij ook nog eens getooid in een trui die daarbij past."

"Wout van Aert is aan de heropbouw van zijn basis moeten beginnen en is met twijfels teruggekomen van zijn hoogtestage."

"Wat wil je meer hebben? Noem me iemand die beter was de voorbije jaren. Ik vind er geen. Wout van Aert is de beste kampioen in jaren."

"Wout van Aert is een meer dan terechte winnaar en de beste denkbare ambassadeur van het Belgische wielrennen. Hij is ook de best denkbare ambassadeur om straks in Frankrijk zijn rol met verve te vertolken", vindt Michel Wuyts

"Milde verwachting in de Tour"

"In de Tour zou ik toch wel willen pleiten voor milde verwachting. Wout van Aert heeft zijn trainingen nog niet tot in de puntjes kunnen uitvoeren zoals vorig jaar", weet Wuyts.

"Die openingsritten zijn eigenlijk op zijn lijf geschreven, maar het kan best zijn dat hij daar toch tekortkomt. Dan mogen we niet versteld staan, maar wel leven in het besef dat dat allemaal nog wel op zijn pootjes zal vallen in het verdere verloop van de Tour."

"In normale omstandigheden was ik zeker dat hij de gele trui zou hebben gegrepen. In die openingsetappes zouden er winstkansen zijn, een paar keer scoren in de bonificaties en dan een tijdrit op dag 5. Dat is nu een vraagteken geworden en we mogen hem daar niet op afrekenen."

"Misschien zien we de beste Wout van Aert wel aan het werk in de slotweek, met name in die tijdrit enkele dagen voor het einde."