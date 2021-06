Hongaarse bondscoach huilt: "Op m'n 56e ben ik nog kind dat naar lunapark mag"

In een groep des doods met ook nog Duitsland en Portugal ging iedereen ervan uit dat Hongarije niks ging pakken tegen Frankrijk. Maar dat deed het dus toch.

Coach Rossi werd overmand door emoties: "Ik zit hier en voel me op mijn 56e - echt waar - als een kind dat naar het lunapark mag. Eens je daar binnenstapt, wil je natuurlijk op de meest glimmende attracties spelen."

"Wij zijn hier nu en willen een mooi figuur slaan. Wij zullen dat ook in München tegen de Duitsers doen in de derde wedstrijd."

"Maar we houden de voeten op de grond. Het is voor mij een zeer speciale dag", klonk het met een krop in de keel. "En basta!", raakte hij niet meer uit zijn woorden. Rossi diepte een zakdoek op om zijn tranen te deppen.