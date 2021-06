Ex-wereldkampioen Di Grassi profiteert van diskwalificatie, Vandoorne 7e

Ondanks een chaotische start en een snelle neutralisatie van de race bleef polesitter Pascal Wehrlein op kop in de eerste race op het circuit van Puebla in Mexico.



De Duitser overleefde ook de crash van Alex Lynn en Sam Bird, maar lang zou Wehrlein niet meer lachen. De wedstrijdjury verdacht de Porsche-rijder van een technische overtreding en die kreeg hij nog voor de podiumceremonie gepresenteerd.

De voormalige F1-rijder werd gediskwalificeerd voor het overtreden van het technisch bandenreglement. Het toverde een glimlach op het gezicht van Lucas Di Grassi, die als tweede over de streep was gekomen. De Braziliaan, die zich in 2017 tot wereldkampioen kroonde, kreeg zo zijn eerste overwinning van 2021 in de schoot geworpen.

In de WK-tussenstand komt alles op een zakdoek. De Nederlander Robin Frijns sprokkelde geen punt in Mexico, maar blijft nipt leider voor Antonia Da Costa en landgenoot Nyck de Vries. Ook Stoffel Vandoorne blijft met een 7e plaats op 8 punten van de leiding staan.