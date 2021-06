Eden Hazard: "Mijn enkel zal nooit meer hetzelfde zijn als 10 jaar geleden"

De kapitein van de Duivels groeit op dit toernooi weer toe naar zijn beste niveau, maar daar zit hij op dit moment nog niet. "Ik denk niet dat ik op dit moment al 90 minuten kan spelen. We zullen zien hoe het loopt tegen Finland. Ik zal proberen om zoveel mogelijk minuten te spelen."

"Ik speel liever 75 goeie minuten, dan 90 middelmatige minuten. Schrik voor duels? Daar mag ik niet aan denken. Dat hoort bij mijn spel."

"Ik heb nooit aan mijn kwaliteiten getwijfeld. Maar wel aan het feit of ik weer 100 procent fit zou raken. Zoals jullie weten heb ik nu drie keer mijn enkel gebroken en die zal misschien nooit meer dezelfde worden als in het begin van mijn carrière tien jaar geleden."

"Daar moet ik mee leven. Als ik in vorm ben, weet ik wat ik kan. Of ik schrik heb dat de tegenstanders nu mijn zwakke plek kennen? "Dan moet ik slimmer leren spelen. Zo simpel is het. Ik moet maar een oplossing vinden."

De verzamelde pers had heel wat vragen over Real Madrid en al was de persverantwoordelijke van de Duivels daar niet altijd even gelukkig mee, toch antwoordde Hazard. "Of ik me hier vrijer voel dan in Madrid? Er is veel druk bij Madrid, maar bij de Duivels ook. Maar ik probeer dat niet mee te nemen op het veld."