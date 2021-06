De Tribune over "pittig begin" van de Tour: "We verliezen daar al favorieten"

Zaterdag gaat in Brest de 108e Ronde van Frankrijk van start. Michel Wuyts en José De Cauwer staan al te trappelen om in hun commentaarhok te kruipen en in onze special van De Tribune blikten ze vooruit op het parcours.

Na de voorstelling van de Tour de France in november 2020 werd er veelal gezegd dat deze Ronde van Frankrijk "een van de makkelijkste wordt van de jongste 10 jaar". "Dat lijkt me wat overdreven", countert Michel Wuyts die stelling meteen. "Het is een haalbaar parcours, maar daardoor is het ook uitdagend." "Deze Tour begint behoorlijk pittig. Onderschat Bretagne niet. Daar wordt wind gemaakt en in het openingsweekend gaat het de hele tijd op en af en we krijgen ook al twee finishes bergop. Het feest wordt daar al geopend." "En in tegenstelling tot de voorgaande jaren worden er elementen aan toegevoegd die het nog spectaculairder maken. Ik denk in de eerste plaats aan Mathieu van der Poel en zijn team Alpecin-Fenix. Dat zal voor vuurwerk zorgen." "Reken daar ook Wout van Aert bij en ik lees dat Julian Alaphilippe gebrand is op een goeie prestatie, dat hij weer de Alaphilippe van 2019 wil zijn." "Hij klom bijzonder goed in Zwitserland en zijn zoontje Nino zal hem een geweldige drive geven. Ik verwacht een Tour waarin spektakel hoog wordt opgevoerd van begin tot eind."

Wordt de Tour een blauwdruk van wat we in Tirreno-Adriatico zagen?

"Na de Alpen nog geen klaarheid over wie het alfamannetje is"

Het openingsweekend mag niet gemist worden door de klassementsmannen en op dag 5 is er al een tijdrit. Krijgen we volgende week woensdag dan al Tadej Pogacar of Primoz Roglic in het geel? "Of Wout van Aert?", kaatst José De Cauwer de bal terug. "Als Wout in orde is, dan maakt hij een grote kans." "En een makkelijke Tour? Dat heb ik nog nooit meegemaakt in mijn leven. Bretagne is een gekke streek en daar kan altijd wind staan. Er zijn bonificaties, er zullen verschillen zijn: we krijgen een heel speciale Tour."

De doortocht in de Alpen is beperkt, ook qua moeilijkheidsgraad. Michel Wuyts

Het tweede weekend, net voor de eerste rustdag, behelst een tweedaagse in de Alpen met ritten naar Le Grand-Bornand en Tignes. Michel Wuyts: "De doortocht in de Alpen is beperkt, ook qua moeilijkheidsgraad." "Ik verwacht niet dat we na die tijdrit en de Alpen al klaarheid krijgen over wie het alfamannetje is." "Binnen de ploeg waar er twijfel is over het kopmanschap, Ineos Grenadiers, kan men daar wel al schiften." "Gaan ze voor Richard Carapaz en eventueel Geraint Thomas, met dan wellicht Richie Porte en zeker Tao Geoghegan Hart in dienst?"

Richard Carapaz won de Ronde van Zwitserland.

"Kijk uit naar de Mont Ventoux, maar ook met schrik"

Nog een rode draad in deze Tour: heel wat ritten hebben - althans vooraf - het label "waaieretappe" gekregen. "Dat wordt altijd vergeten en ik blijf erop hameren: we zullen favorieten en outsiders kwijt zijn na de eerste dagen", zegt onze commentator. "Met zekerheid. En dat zal niet bij 2 renners stoppen. Dat is de harde wet van de koers." Deze Tour telt slechts 3 aankomsten bergop (het openingsweekend niet meegerekend). "Die slotcols (Tignes, Col du Portet en Luz Ardiden) worden wel telkens voorafgegaan door een andere klepper." "Maar ontegensprekelijk is het de tendens om te wachten tot de laatste klim en de laatste kilometer." "De eerstvolgende jaren is snedigheid en explosiviteit in de laatste kilometer voor de klassementsmannen essentieel. Wie daar boniseconden pakt en niet te ver wegzakt in de tijdritten, kan de Tour winnen." José De Cauwer stipt ook de 11e rit met twee keer de Mont Ventoux aan. "Ik kijk ernaar uit, maar ook met een beetje schrik, want de aankomst ligt beneden in Malaucène. Voor de veiligheid had ik liever een aankomst bergop gezien. Ik hoop dat iedereen veilig beneden geraakt."

De Sloveense topfavorieten in de Tour van 2020.

"Er wordt een complete renner aangesproken"

"Ik vind de Tour meer dan lastig genoeg", legt José De Cauwer het item neer. "Hoe moeilijker het parcours, hoe groter het afschrikmodel. We zullen een open en spectaculaire Tour krijgen." Michel Wuyts: "Eindelijk wordt nog eens een complete renner aangesproken. Dat is meestal zo, maar deze eindwinnaar moet ook goed zijn in de tijdritten en in het dalen. Wie zo compleet mogelijk is, kan winnen."