Bottas na verkeerde ploegstrategie: "Waarom luistert er niemand naar mij?"

Bottas had in de vorige twee races (in Monaco en Azerbeidzjan) geen punten gescoord. Dat hij vandaag ook geen podiumplaats kon afdwingen, zorgde voor wat frustratie.

De GP in Frankrijk werd gewonnen door Max Verstappen van Red Bull, wiens gok - om twee keer te stoppen - zijn vruchten afwierp in de finale. Bottas van Mercedes deed dat niet en daar betaalde hij de prijs voor. De Fin eindigde als 4e en nam de strategie van de ploeg op de korrel.

Als ik een tweede stop had gemaakt, had ik zeker op het podium gestaan

"Ik denk dat de winnende strategie vandaag het maken van twee stops was. Het is makkelijk om dat achteraf te zeggen, maar zo is het nu eenmaal", vertelde Bottas na afloop.



"Ik denk dat we als team te gefocust zijn op het voltooien van maar één stop. We denken vaak dat dat de beste optie is, maar dat is niet altijd zo. Ik had de laatste 10 tot 15 rondes geen voorbanden meer. Toen kon ik enkel de schade beperken. Dat was niet leuk."



"Als ik een tweede stop had gemaakt, had ik zeker op het podium gestaan én zelfs voor de overwinning kunnen meevechten."